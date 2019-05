Alianza Lima: Leao Butrón le responde a 'Puma' Carranza tras decirle 'tarado'

Leao Butrón no se quedó callado y le respondió al 'Puma' Carranza, quien sorprendió hace unos días llamando 'tarado' al portero de Alianza Lima.

"Sé lo que ha dicho ahora último. Las pocas veces que me he cruzado ha sido muy amable. Lo dijo en un programa que es de ese equipo. Yo prefiero escoger a mis enemigos y que tengan nivel para no perder el tiempo", dijo Leao Butrón en ESPN FC.

¿Qué dijo el 'Puma'?

"Yo nunca he salido con un letrero. No me gusta faltar el respeto a nadie. Yo no soy como el tarado de Butrón. Yo soy respetuoso, no me tengo que meter en esa parte porque hay familias y porque esto es un deporte", había dicho el exfutbolista de Universitario de Deportes.

El 'Puma' Carranza también aseguró que en Alianza Lima le están dando la espalda a Pedro Gallese porque es arquero de selección.

"Butrón es sonso. Él quiere ser héroe de Alianza. Mejor que se preocupe que ha llegado un arquero de la selección, que ha marcado diferencia, nos ha llevado al Mundial. Hay que reconocer que acá hay un resentimiento con Gallese, es penoso lo que hacen", comentó.

