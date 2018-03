Leao Butrón y la historia de su dedo 'flexible' [VIDEO]

El arquero de Alianza Lima, Leao Butrón, reveló hace algún tiempo el problema que tiene con unos de sus dedos, que se ha vuelto 'flexible' por una lesión que arrastra desde hace más de diez años.

Leao Butrón enseñó su dedo meñique de la mano izquierda y mostró cómo se dobla para atrás sin problema. Además, el arquero explicó que no siente dolor.

"El dedo ya quedó así para siempre, es gracioso porque en el auto cuando quiero poner intermitente, pongo parabrisas (risas). Pocas veces se me ha salido, pero ya lo sé poner. La capsula ya está rota, pero no hay dolor ya", aseguró en GOLPERÚ.

"Sucedió entrenando con la selección en el año 2004, estábamos entrenando, volé hacia el lado izquierdo y se me quedó el dedo en el grass. Ahí si me dolía, pero después pasó el tiempo y me acostumbre"

Mira el video