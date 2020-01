El portero de Alianza Lima, Leao Butrón, habló sobre lo que será la última temporada de su carrera en este 2020 y señaló que no le preocupa si es titular o no.

“El dolor de cabeza lo tendrá Pablo, en este último año quiero gozar el día a día, dónde me toque tratar de hacerlo bien y eso no me preocupa. El deseo siempre es jugar, me preocupa el día que me toque hacerlo bien, es beneficioso para el equipo porque hay un buen nivel”, dijo Leao Butrón en conferencia.

Sobre el nuevo plantel que armó Alianza Lima para esta temporada, dijo: “Nos conocemos todos pero siempre hay cosas nuevas y tratamos de asimilarlas y poder trasladarlas al campo”.

“Cuando nos ponen el cartel de favorito siempre los equipos que nos enfrentan dan un poco más. Tenemos que asumir esa responsabilidad, no tenerle miedo a pesar que consideramos que hay equipos que también van a luchar por el campeonato”, finalizó.