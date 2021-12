Era un defensa prometedor. Es más, por aquellos años los diarios aseguraban que tenía todo cerrado para firmar por el Werder Bremen de Alemania. Días previos a su última navidad, Sandro Baylón concedió una entrevista a El Bocón que hoy rescatamos de nuestro archivo.

Luego de perder la final de 1999 ante Universitario y previo a la Navidad, Sandro Baylón conversó con El Bocón. Unos días después, un 01 de enero de 2000 el defensa falleció en un accidente automivilístico que enlutó al fútbol peruano. A continuación te mostramos esa última charla.

Tomado del Diario El Bocón del 25 de diciembre de 1999

La navidad tiene un significado especial para Sandro Baylón. El mejor jugador de 1999 vive momentos especiales al lado de sus familiares porque esta fecha tiene a todos sus seres juntos. Baylón tiene un mensaje para la hinchada aliancista.

¿Qué significa para Sandro Baylón la Navidad?

La llegada del Niño Jesús a nuestra tierra que con sus bendiciones nos llena de paz y felicidad.

Además estas fiestas sirven para unir más a la familia

Por supuesto. En mi casa vivimos intensamente la Nochebuena, porque es el momento donde estamos toda la familia. A veces uno por el propio trabajo no puede estar con sus seres queridos, sobre todo cuando estás concentrado. Por eso, esta fecha es especial para estar con los que más quieres.

Definitivamente este es tu año. Titular en Alianza y la selección. ¿Cómo tomas este buen momento?

Con tranquilidad. Es cierto que este año las cosas me han salido bien, no me puedo quejar pero se debe al trabajo constante y a la confianza que me dio Ospina en su momento y luego Pinto, además de Teddy Cardama que ha formado un buen grupo en la Sub 23.

Por decisión unánime la crítica te ha considerado el mejor jugador del año.

Ante todo quiero agradecer a los hinchas, la periodismo que ha reconocido mi trabajo. Pero esto recién es el comienzo de Sandro Baylón, tengo que aprender más, y eso te lo da la continuidad las ganas que uno le pone para trabajar más.

Ante tanta alegría todavía queda la bronca por no obtener el título

El sinsabor de no obtener el título fue lo único triste este ‘99. Hubiera sido un año perfecto si lográbamos el título, pero no hay que ponernos mal por esto. Se perdió por errores nuestros y hay que trabajar más para darle mayores alegrías a la hinchada, especialmente ahora que viene la Copa Libertadores.

Claudio Pizarro está en Lima y se habla de tu posible pase al Werder Bremen

Todavía no he podido hablar con Claudio, quizás lo haga más tarde al igual que los dirigentes de Alianza que me han citado para conversar.

Es el momento de irte al extranjero

Si se da la posibilidad, bienvenido sea. Pero hay que esperar, tengo fe que en el Preolímpico exista mayores posibilidades.

Hasta ahora muchos se preguntan ¿Qué pasó con Baylón en los play off?

No sé, yo tampoco lo entiendo pero es mejor que me suceda esto ahora que después. De estos errores uno aprende bastante.

Finalmente, ¿tu mensaje para la hinchada en esta Navidad?

Que la paz y las bendiciones de Dios lleguen a todos, y que la pasen bien en compañía de sus seres queridos. A toda la gente de Alianza, les prometo que nos esforzaremos al máximo para que el otro año celebren el título.

La última entrevista que Sandro Baylón le dio a El Bocón. (ARCHIVO)

