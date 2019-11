Alianza Lima se quedó con el Torneo Clausura, tras vencer a Unión Comercio en Moyobamba, y ahora está enfocado en las semifinales frente a Sporting Cristal.

El volante de Alianza Lima, Felipe Rodríguez, respondió ante una supuesta oferta de Universitario de Deportes para la próxima temporada.

“Conmigo nadie ha hablado, no sé nada. Le dije a mi representante que las novedades u ofertas que aparezcan no me las haga llegar porque estoy abocado a Alianza y queremos llegar al objetivo final”, dijo en Sport Center.

Felipe Rodríguez llegó este 2019 a Alianza Lima y se ha consolidado como una de las figuras del cuadro íntimo. ‘Felucho’ espera quedarse en el conjunto blanquiazul.

