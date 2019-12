Alista la partida. El futuro de Kevin Quevedo está cada vez más lejos de Alianza Lima. El extremo ha decidido no renovar su vínculo con el conjunto victoriano y existen varios clubes interesados en él. Entre ellos, la Universidad de Chile, que desea tenerlo en su plantel la próxima temporada.

En comunicación con Fox Sports Chile, ‘Quevegol’ se refirió al interés del conjunto chileno y aseguró que viene analizando esta posibilidad. “Es una buena posibilidad para mí, me llena de alegría saber que me siguen. No sigo mucho al equipo, pero sé que es un club importante, ahí estuvo Raúl Ruidíaz. Si llega una oferta de la U. de Chile, mi papá y mis asesores la analizarán, como lo vienen haciendo con las otras ofertas”, señaló Quevedo.

Pero no solo la U. de Chile, Porto y equipos de la MLS y México vienen sondeando al atacante. En las últimas horas, Sporting Cristal se habría sumado a la lista y estaría dispuesto a cubrir las pretensiones salariales del jugador.

En los próximos días, el extremo se juntará con sus allegados para analizar las opciones que tiene y definir su próximo equipo, que debe ser antes de que inicie su participación en el Preolímpico de Colombia.