¿Se viste de ‘celeste’? Kevin Quevedo está en el ojo de la tormenta luego de que fuera excluido por Nolberto Solano de la selección peruana Sub 23. El jugador de Alianza Lima no consiguió ningún club en el extranjero y por ello seguirá en La Victoria por seis meses más.

Pese a que Kevin Quevedo busca salir al extranjero, en Perú hay interés por él, pues se trata de Sporting Cristal, quien está interesado en él debido al gusto de Manuel Barreto, pues así lo informó el programa radial ‘Campeonísimo’.

“Kevin Quevedo es opción en Cristal, es del gusto de Manuel Barreto ante la no llegada de Deza. No es que está avanzado, es solo interés inicial. Ojo que no se cayó lo de Alianza, pues Bengoechea lo quiere y habrá charla con él”, indicaron en el citado medio.

Nolberto Solano indicó en conferencia de prensa que la salida de Kevin Quevedo se debe a una falta de compromiso que no supo cumplir. Finalmente quedó descartado de la selección peruana rumbo al Preolímpico en Colombia para lo Juegos de Tokio 2020.