Alianza Lima ha despedido a Jean Deza luego de las reiteradas indisciplinas en un corto lapso de tiempo y ha sancionado a Carlos Ascues y Alexi Gómez con multas económicas. Kattia Bohorquez, administradora del cuadro blanquiazul, dio detalles sobre las medidas tomadas con estos 3 jugadores.

“Está en su derecho de reclamar. El club tiene ciertas políticas y no necesariamente van a coincidir con lo que él quiera. Hay un proceso que se está culminando y entre mañana y pasado se deberá estar anunciando”, indicó la administradora de Alianza Lima.

Sobre la razón por la cual ha sido despedido, indicó que "muchas personas han confundido la sanción de cinco días sin goce de haber con la última indisciplina. Esa sanción se refiere a la indisciplina anterior y es la última la que recién se va a sancionar. Además, señaló que esta acumulación de faltas es lo que hace que se resuelva el contrato de Jean Deza. “Él ha tenido todo en sus manos para tratar de corregir esta situación, porque estamos hablando de cuatro indisciplinas”, sentenció.

🎙#KattiaBohorquez:"Jean Deza está en su derecho de reclamar, pero él ya no pertenece al club. Entre el lunes o martes se debería estar anunciando la decisión de su desvinculación"#DespuésDeTodo⚽️



Mira el programa en cualquier lugar con Movistar Play▶ https://t.co/0QaBBNQcVV pic.twitter.com/oQzkocTj5E

Sobre el caso Ascues

Como se recuerda, Carlos Ascues no quiso aceptar la reducción de sueldo que acordaron el plantel de Alianza Lima junto a la administración, razón por la cual no viene entrenando de forma colectiva: “Las políticas en este caso son las mismas para todos, no podemos hacer excepciones. Él mismo puede salir de la situación”, indicó y aclaró que si no acepta el descuento que aceptaron todos en el club, “en principio no podría entrenar con el equipo y la decisión final la tiene Víctor Hugo Marulanda”.

🎙#KattiaBohorquez: "Si Carlos Ascues mantiene su decisión, en principio no podría entrenar con el equipo. La decisión final sobre esto es de Víctor Marulanda"#DespuésDeTodo⚽️



Mira el programa en cualquier lugar con Movistar Play▶ https://t.co/0QaBBNQcVV pic.twitter.com/xs8juJSDbz

Sobre el caso Alexi Gómez

Alexi Gómez hace algunas semanas fue denunciado por presunta agresión doméstica y Bohorquez hizo mención sobre ese tema: “No nos han llegado las pruebas suficientes como para poder manifestarnos sobre ese punto en particular. Queda abierto, para un futuro y si prospera el caso, que el club pueda tomar una medida, porque nosotros rechazamos ese tipo de acciones”, indicó Bohorquez. Además, indicó que la sanción económica corresponde a haber salido en toque de queda y haber libado alcohol.

🎙#KattiaBohorquez: "El jugador Alexi Gómez ha recibido una sanción por parte de Alianza Lima"#DespuésDeTodo⚽️



Mira el programa en cualquier lugar con Movistar Play▶ https://t.co/0QaBBNQcVV pic.twitter.com/YdZVs2b9j2

