Pablo Bengoechea siempre será recordado por los hinchas de Alianza Lima como el DT que sacó campeón al equipo íntimo luego de 11 años. El técnico ‘blanquiazul’ dejó su cargo en marzo del 2020 luego de haber estado vinculado al conjunto victoriano desde el 2017.

Ahora, luego de varias semanas en donde Bengoechea salió de Alianza Lima, su exasistente técnico, Juan Jayo se refirió a la salida del técnico uruguayo y resaltó todo lo que hizo y dejó en el equipo ‘grone’.

“Pablo Bengoechea se fue introduciendo en la historia de Alianza Lima porque fue un técnico que le devolvió el poder de pelear campeonatos. A su estilo, le dio un título, dos subtítulos y algunos millones de dólares. Lo van a recordar siempre”, dijo Jayo en Movistar Deportes.

Asimismo, Jayo indicó que él se fue de Alianza Lima porque Richard Páez lo quiso sacar, pues así lo dio a conocer en medio de la entrevista realizada. “Pese a que no me dijo la verdad. Jugué un último partido ante Sporting Cristal y solo me despedí del utilero", finalizó.

