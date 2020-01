Súper directo. Pablo Bengoechea recibió una serie de críticas luego de consagrarse como el mejor técnico de la temporada 2019 al mando de Alianza Lima, pues así lo determinó el jurado de la Liga 1 en la Gala de Premiación.

Sin embargo, el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas, se refirió al técnico de Alianza Lima y lo calificó de auténtico en el inicio de la Liga 1 - 2020.

Juan Carlos Oblitas destacó el trabajo de Bengoechea en Alianza Lima. Fotos: GEC

"A mí me gusta Pablo Bengoechea, porque es auténtico. No nos huev... Lo demás queda a gusto de cada uno. Si no te gusta Alianza Lima, cambias de canal”, señaló el popular ‘Ciego’ en el programa de 'Al Ángulo’.

Asimismo, Oblitas destacó las decisiones que ha tomado Bengoechea con algunos jugadores del club a lo largo de su paso por Alianza Lima: “Se está polemizando mucho de eso. También aplaudo a Bengoechea porque ha tomado decisiones. No esta Hansell, Quevedo. Kevin es un chico que no está y debemos recuperar”, agregó.

Finalmente, el estilo de juego de Alianza Lima en los últimos años también ha sido un tema crítico, por ello, Oblitas manifestó: "La polémica sobre el estilo de juego se da porque es Alianza Lima. Si él dirigiera a cualquier otro equipo, nadie diría nada”, culminó.

