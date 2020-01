José Manzaneda dejó de ser jugador de Alianza Lima. Así lo confirmó el propio delantero peruano, quien realizó una publicación vía Instagram donde tuvo palabras de agradecimiento a todas las personas que lo acompañaron como ‘blanquiazul’ y, por supuesto, un reconocimiento a la hinchada.

El mensaje de José Manzaneda

GRACIAS ALIANZA No hay nada ni nadie más importante que tú. ..

Eternamente agradecido con la hinchada... la gente que quiere y trabaja para el club, la gente que siempre está para nosotros los jugadores... para que no nos falte nada, los que más sufren cuando se pierde y los que más gozan cuando se gana... pero por sobre todo que jamás abandonan.

Eso me llevo de alianza... enormes jugadores, maravillosas personas que merecieron más, en todo sentido y que ahora inician un nuevo desafío como todos los años. Pase momentos maravillosos pero también me tocó vivir lo peor para un jugador... gracias a mi forma de ser, de ver la vida, mi creencia en Dios y mi familia... siempre me mantuve profesional y leal a mis compañeros, como también lo fui con este hermoso club hasta el final ..Solo tengo palabras de agradecimiento para todos ustedes por tanto tanto cariño jamás lo olvidaré!!! ARRIBA ALIANZA

El paso de Manzaneda por Alianza Lima

A inicios de 2019, José Manzaneda arrancó como uno de los jugadores que no podía faltar en el once titular de Miguel Ángel Russo, sin embargo, con el correr de los partidos fue perdiendo la titularidad y con la salida del entrenador argentino de Alianza Lima, perdió por completo la titularidad.

Al mando de Pablo Bengoechea logró jugar un total de 7 partidos durante el Torneo Clausura. Manzaneda se va de Alianza Lima habiendo disputado un total de 20 partidos (16 por Liga 1 y 4 por Copa Libertadores), marcando tan solo dos goles, siendo el más recordado el que le anotó a River Plate en el estadio Nacional.

