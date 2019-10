Alianza Lima | Jorge Luis Pinto sobre los blanquiazules: "Ojalá pueda alcanzar el primer puesto cuanto antes" | VIDEO

El técnico colombiano Jorge Luis Pinto, campeón con Alianza Lima en 1997, habló sobre la actualidad del conjunto blanquiazul y espera que alcance a Universitario de Deportes en el primer lugar del Torneo Clausura.

"Sí sigo la campaña de Alianza Lima, aunque no tanto, pasa que estoy con Millonarios y uno se embolata, pero me alegra y me dolió mucho lo del clásico y ojalá pueda ganarse ese primer puesto cuanto antes", dijo Jorge Luis Pinto en una entrevista con Match Deportivo.

"Hay que soñar, hay que soñar. Vamos a esperar qué nos dice el tiempo", añadió el entrenador colombiano, que dirigió a Alianza Lima en dos oportunidades.

"La gente tiene que acompañar al equipo. Alianza Lima tiene que volver al estatus histórico, a ser representante del Perú en Copa Libertadores", comentó.

Así va Alianza Lima en la tabla del Clausura

LEE ADEMÁS:

Mira la Tabla de posiciones del Clausura y Acumulado tras la victoria de Melgar sobre Binacional | FOTO

George Forsyth rompe su silencio y habla sobre reciente “ampay” de Vanessa Terkes | VIDEO