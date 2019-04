Alianza Lima: Joazhiño Arroé responde a los que aseguran que hubo 'camita' a Russo

Miguel Ángel Russo se fue de Alianza Lima, tras una racha negativa de 10 partidos sin conocer la victoria. La relación entre el técnico y los jugadores no fue de las mejores, algo que contó el volante blanquiazul Joazhiño Arroé.

"El profesor Miguel Ángel Russo no nos hablaba mucho, es un estilo de él. Nosotros como jugadores tenemos que adaptarnos al técnico que venga, el técnico es el jefe", dijo en Movistar Deportes.

Sobre la supuesta 'cama' de la que se habló durante los últimos días, Joazhiño Arroé se encargo de aclarar que no pasó nada de eso.

"Siempre se habla de la 'camita'. No me voy a fallar un gol para que un técnico se vaya, los primeros afectados somos nosotros. No quiero pasar por Alianza Lima y ser uno más", explicó.

Finalmente, Joazhiño Arroé habló sobre los errores que tuvo Alianza Lima, que le costaron muchos puntos.

"Al equipo en general nos faltó concentración en momentos claves de algunos partidos. Hemos perdido partidos en los últimos minutos, en esos pequeños detalles nos marcaban la diferencia", concluyó.

MÁS NOTICIAS EN OTROS MEDIOS:

Ricardo Gareca dejaría de ser el entrenador de la Selección Peruana después de la Copa América

Así le fue a los equipos extranjeros que jugaron en la altura de Perú [FOTOS]