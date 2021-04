Qué regreso. Luego de volver al fútbol peruano, Jefferson Farfán marcó su primer gol en la temporada con Alianza Lima y le dedicó el gol a su madre e hinchas.

Jeffri terminó muy agotado el partido, sin embargo se tomó el tiempo para poder declarar y dijo lo siguiente: “El equipo trabajó mucho. Fuimos justos ganadores. Me sentí bien jugando después de mucho tiempo. Este gol es con mucho cariño para los hinchas y mi madre, antes del partido hablé con ella y le dije que iba a marcar” expresó.

Foto: Liga 1.

La Foquita, también destacó el esfuerzo del equipo durante el partido “El equipo trabajó mucho y más con el marcador en contra. Iremos mejorando poco a poco y lo más importante es lo que uno da con el corazón” declaró.

Finalmente, el 10 de Alianza Lima confirmó que lo han recibido de buena manera en el club “Todos saben que no jugaba hace un buen tiempo, el equipo me ha recibido muy bien, me han hecho sentir como en casa, somos una linda familia y creo que esto es un tema de procesos” culminó.