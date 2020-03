💬 Jean Deza en #ModoSele "He cometido muchos errores y hay personas que piensan que las personas no cambian, Todo lo malo que me ha pasado, me lo he buscado. Me perjudiqué yo mismo y quien tenía que salir de ahí era yo mismo" 🇵🇪📰⤵️ pic.twitter.com/qH2hE3gJPq