Alianza Lima inició con pie en el acelerador en el primer tiempo ante Carlos Mannucci y buscaba por todas formas abrir el marcador. No obstante, tal como sucedió en partidos anteriores, los jugadores desaprovechaban oportunidades. Encima, el partido fue cuesta arriba cuando Jairo Concha salió expulsado.

El incidente se originó tras una discusión entre Yuriel Celi y volante blanquiazul. Sin embargo, este último no controló la situación y levantó su mano sobre la cara del futbolista del cuadro trujillano en frente del árbitro Joel Alarcón que le sacó la tarjeta roja. Todo se complicó cuando José Rivera marcó el 1-0 de la visita.

Pero, Carlos Bustos logró replantear el equipo y sacar adelante el partido. Hernán Barcos anotó el empate a los 56′ y luego, Olivera también se fue a los vestidores tras una doble amarilla (78′). Ambos equipos se quedaron con 10 hombres y el elenco local pudo sacar más provecho de esta situación, pues volteó el cotejo con goles de Míguez (81′) y Benavente (90′+2).

Tras la victoria, Jairo Concha expresó su arrepentimiento por complicar a su elenco. “Quiero disculparme primero con mis compañeros y luego con la hinchada, son errores que no se deben cometer y lamentablemente me equivoqué, prometo que no volverá a pasar”, escribió en una de sus historias de Instagram.

Asimismo, el jugador destacó la entrega del equipo. “Gran triunfo y sacrificio del equipo que jugó gran tiempo con un jugador menos y demostraron que Alianza está para grande cosas”, añadió.