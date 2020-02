Alianza Lima no pudo celebrar el fin de semana debido a que el equipo de Pablo Bengoechea perdió ante Alianza Universidad en el inicio de la Liga 1 Movistar en Matute. El cuadro ‘blanquiazul’ cayó 3-2 y ahora solo quiere pasar la página en el torneo local.

Los más críticos en esta derrota fueron los hinchas de Alianza Lima, quien utilizaron sus redes sociales para desfogar su molestia, sin embargo, existió un usuario que respondió a un ‘tuit’ de la hija de Pablo Bengoechea para que le envía un mensaje a su padre.

El tiene twitter, le puedes decir tu 😉🤷🏻‍♀️ — Elo Bengoechea Silva (@EloBengoechea) February 1, 2020

“Elo solo una cosita, ¿por favor le puedes decir a tu papá que deje de inventar con línea de 3? Que juegue como el 2017, gracias”, le pidió el hincha a la hija de Pablo Bengoechea, quien también es periodista deportivo.

La hija mayor del técnico de Alianza Lima respondió al usuario e indicó que su padre tenía Twitter y agregó: “Como periodista puedo debatir muchas cosas de Alianza y de otros cuadros, pero eso no me hace mensajera. Si quieres debatir conmigo no me mandes decirle cosas a mi padre, debate conmigo”, señaló.

Elo Bengoechea se ha caracterizado por representar a su padre en ocasiones donde el exasistente de la selección peruana no ha podido presentarse, tal y como ocurrió en la Gala de Premiación de la Liga 1 donde el uruguayo fue elegido como el mejor técnico del 2019.

