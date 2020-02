Hansell Riojas: “Si odio a alguien es a mí mismo y esos 5 minutos que cambiaron mi vida”

Hansell Riojas, actual defensor de Sport Boys, reaccionó de inmediato a la explicación que brindó Pablo Bengoechea sobre su salida de Alianza Lima. “Hasta los que dicen que saben, no saben... pero ya es un tema cerrado”, señaló el defensor nacional en respuesta a las últimas declaraciones del técnico uruguayo que lo involucran.

El estratega charrúa habló sobre el alejamiento del zaguero de tienda ‘íntima’ en la conferencia previa al desafío de su equipo ante Deportivo Municipal, al ser consultado si existe una similitud de su caso con el de Jean Deza, cuyas salidas nocturnas lo han colocado al margen de la convocatoria victoriana para la próxima jornada del Torneo Apertura.

“Lo de Hansell Riojas fue un tema personal conmigo que no lo voy a hacer público. Para mi gusto hizo algo que no debió hacer. Él lo sabe y yo también. Es un tema muy nuestro y las personas que manejan el club también lo saben”, indicó el ‘Profesor’ cuando le solicitaron que haga una comparación. La réplica del futbolista aludido no tardó en llegar.

Hasta los que dicen que saben , no saben ...

Pero ya es un tema cerrado .

No tengo reconres a nadie , ni me discutí con nadie , si odió a alguien es a mi mismo y los 5 minutos de mierda que cambiaron mi vida !



Basta de Joderme ! — Hansell Riojas (@hanselito91) February 27, 2020

“No tengo rencor a nadie, ni discutí con nadie, si odio a alguien es a mí mismo y los 5 minutos de mier** que cambiaron mi vida. ¡Basta de joderme!”, señaló el exjugador de Alianza Lima a través de su cuenta en Twitter, instantes después de la comparecencia de Bengoechea.

"No saben nada”, agregó Hansell Riojas mediante una historia en Instagram junto a una fotografía en la que se expresa pensativo, meses después de su separación de la institución blanquiazul en la antesala de la final de ida de la Liga 1 de la temporada pasada.

