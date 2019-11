El defensa de Alianza Lima, Hansell Riojas, valoró el trabajo de Pablo Bengoechea en el cuadro íntimo y resaltó la importante del uruguayo durante su carrera.

“Se convirtió en una persona que me apoyó bastante en los momentos más complicados que me tocó vivir en Alianza, y en la Selección Peruana me dio la oportunidad”, dijo Hansell Riojas en Al Ángulo de Movistar Deportes.

💬@hanselito91: "Bengoechea tiene mucho que ver en el crecimiento que he tenido como futbolista. Es un padre para mí"#AlÁngulo 🥅⚽️ #SoyIncondicional



Míralo en cualquier lugar con Movistar Play ▶ https://t.co/0QaBBNQcVV pic.twitter.com/2zeDJqkmYs — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) November 14, 2019

El futbolista de Alianza Lima aseguró que Pablo Bengoechea le ayudó a crecer y a ganar nuevamente la confianza que había perdido.

“Mucho tiene que ver con el crecimiento que he tenido y lo valoro bastante”, expresó Hansell Riojas.

“Ha sido parte de momentos importantes de mi vida y de los momentos malos también”, añadió.

Hansell Riojas destacó el trabajo de Pablo Bengoechea | VIDEO: Movistar Deportes

