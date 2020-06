Luego de que el Ministerio de Salud y demás autoridades aprueben los protocolos de seguridad para la vuelta del fútbol profesional en el Perú, los equipos de fútbol analizan cómo serán las medidas que deberán seguir para evitar contagios masivos de COVID 19 entre los futbolistas.

El gerente deportivo de Alianza Lima, Gustavo Zevallos indicó que la buena nueva fue una sorpresa total ya que la FPF anunció la vuelta del fútbol al igual que el presidente Martín Vizcarra y luego los protocolos fueron aprobados.

“Me parece que la recomendación de que sea en Lima es del gobierno, no me parece mal. Me parece que es algo responsable, es algo que ha tomado pensando en que Lima es la capital, donde las pruebas se van a poder hacer con mucha más facilidad, donde los escenarios están los mejores, no solamente para los partidos sino para los entrenamientos”, señaló Zevallos al diario Depor.

Asimismo, Zevallos indicó que los 12 equipos de provincia que vendrán a Lima deberán ser ubicados en lugares para que entrenen y se hospeden: “De repente hay gente que dice: ´No, lo quieren hacer en Lima los capitalinos’, pero definitivamente las condiciones que te da la capital, no las tienes en otro lugar”, agregó el directivo ‘blanquiazul’.

Finalmente, Zevallos envió un mensaje a los hinchas de Alianza Lima y señaló que el campo de Matute se recuperará en un máximo de 30 días.

