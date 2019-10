Alianza Lima | Gustavo Zevallos: "Qué le habrán ofrecido a Universitario para que cambie de opinión" | VIDEO

Sin pelos en la lengua. El gerente deportivo de Alianza Lima, Gustavo Zevallos, fue uno de los representantes del cuadro 'blanquiazul' en la conferencia de prensa que se realizó en Matute con los 5 clubes opositores a los nuevos estatutos de la Federación Peruana de Fútbol.

Ante ello, Gustavo Zevallos evitó referirse a las declaraciones del gerente deportivo de Universitario, Jean Ferrari sobre su cambio de decisión a los estatutos de la FPF a poco de la reunión entre los clubes opositores: "Qué le habrán ofrecido a la U para que cambie de opinión. Definitivamente es un tema de preocupación (...) los clubes que acá estamos reunidos hemos mantenido una línea correcta y felicitados por la propia Comisión de Licencia de la FPF", indicó Zevallos.

Además, Zevallos criticó al presidente de la FPF por el tema de la reventa y que a pesar de no tener pruebas que lo demuestre, conoce algunos ofrecimientos a los clubes: "No tenemos pruebas pero se han dado una serie de ofrecimientos a algunos clubes, incluso hasta de arbitrajes. Me da vergüenza hablar de estas cosas, pero solo queremos limpieza y transparencia en nuestro fútbol peruano", finalizó.

