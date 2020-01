Alianza Lima | Gustavo Zevallos: “Es el plantel más compacto”

Los más de 10 refuerzos de Alianza Lima han hecho que el hincha sueñe en grande. La Liga 1, la Copa Libertadores invitan a ilusionarse. Gustavo Zevallos, gerente deportivo íntimo, conversó con EL BOCÓN y señaló que el plantel tiene todas las condiciones para lograr sus objetivos y que Pablo Bengoechea fue el mejor acierto de su gestión.

¿Cuál es el balance de su gestión en estos 4 años?

Alianza Lima ahora es visto de otra manera, son cuatro años consecutivos en los que estamos en torneos internacionales. Ahora se siguen haciendo cosas buenas, una de ellas es el tener a Victor Marulanda como director deportivo, es alguien con mucha experiencia, igualmente Daniel Ahmed que ha estado muchos años en la Federación.

¿Cuál ha sido el mejor acierto de su gestión?

Deportivamente, el contar con un técnico como Pablo Bengoechea. Hay gente que ha criticado a Pablo, pero nosotros siempre hemos estado cerca a él, porque lo conocemos, sabemos lo que es como entrenador y como persona.

¿Continúa teniendo la misma postura frente al VAR?

Cuando nos comunicaron de la Federación cuatro días antes de la final que se iba a instalar el VAR, nosotros confiamos en que todo iba a ser de la mejor manera. Nadie en Alianza tuvo la menor duda, incluso pensábamos que se iban a tomar todas las medidas, exigencias que da la CONMEBOL. Sin embargo, no fue así. Todos vieron lo que sucedió en la primera final en Juliaca y me parece que debieron pensar más antes de tomar la decisión.

¿Cree que el VAR se va a utilizar de mejor manera este 2020?

El reglamento que nos han hecho llegar de La Liga nos dice que se va a usar el VAR solo en algunos partidos. En ese sentido, no estamos conforme. El VAR se hace para todos o no se hace. No sé en qué manera se va a poder contrarrestar esta situación. A mí me encantaría que se dé en todos los estadios, pero no creo que económicamente se logre.

El hincha espera mucho de Alianza Lima este año …

Tenemos un buen plantel. Creo que hemos hecho un gran esfuerzo. Desde que estoy acá es el plantel más compacto, con más experiencia y eso te hace pensar y te ilusiona de que deberíamos tener mejores partidos, actuaciones. Nada garantiza nada, pero sí estoy con la ilusión de que sea diferente a los anteriores, considerando que tenemos un plantel diferente, encabezado por Pablo que los conoce.

¿Por qué cree que el hincha se ha comprometido tanto últimamente con el club?

Porque se ha manejado el club de manera muy responsable, siempre respetando el presupuesto que tenemos, cumpliendo todas nuestras obligaciones, eso ha permitido que los resultados se den en todo sentido. Ahora Alianza Lima es un atractivo para todos. No quiero pecar de soberbio, es un club que se ha transformado en uno serio, comprometido incluso en temas sociales.

¿El plantel ya está cerrado?

En el fútbol, los técnicos siempre quieren tener a todos los jugadores, siempre quieren más y más. Eso es algo natural en todos los entrenadores. El plantel no está cerrado, pienso que en las últimas horas deben haber algunas incorporaciones, están terminando de cerrarse algunos procesos.

