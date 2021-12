Beto Da Silva volverá a vestir la camiseta de Alianza Lima en el 2022, pues el elenco ‘blanquiazul’ no encontró ningún club al cual cederlo y por ello volverá a La Victoria para la nueva temporada 2022. Si bien el delantero peruano tiene condiciones en el fútbol profesional, las lesiones le han jugado una mala pasada a lo largo de su carrera.

Por ello, el ex técnico de Alianza Lima, Gustavo Roverano tuvo un duro comentario contra el popular ‘Betoto’ en donde aseguró que si fuera él, ya se hubiese retirado.

“Yo creo que si yo hubiera tenido lesiones seguidas o que me persigan, no hubiera aguantado seguir jugando. Si yo no estoy al 100% yo no podría jugar, por el motivo que sea. Yo si fuera Beto ya me hubiera retirado hace rato, no digo que él se tiene que retirar. Por como yo veo el fútbol y si a mí me pasara eso, yo no podría”, contó Roverano en el programa digital ‘A presión Radio’.

Asimismo, Roverano agregó que él no podría estar tranquilo cobrando un sueldo si no puede entrenar: “Si yo estoy lesionado y no entreno, hasta me daría vergüenza cobrar el sueldo. Y no lo digo por él específicamente, lo digo por mí”, culminó.

