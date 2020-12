Una de las voces autorizadas para hablar de Alianza Lima es sin duda Gustavo Roverano, quien fuera campeón con los blanquiazules en los años 2001 y 2003. El exarquero y DT de los íntimos se pronunció sobre el equipo de sus amores y pidió a la dirigencia que se preocupen más en preparar al equipo para el próximo año en lugar de seguir pensando en reclamos.

“En la Liga 2 se juga en lugares más complicados que en la primera división, creo que no está preparado para jugar en la Liga 2, nadie está preparado como equipo grande que es. Eso no quiere decir que lo pueda hacer en buena forma. Alianza debe preocuparse ya para ver qué puede hacer el año que viene (Liga 2) y no en hacer reclamos. Eso no le hace nada bien al club. Todo lo que está pasando no hace nada más que embarrar al club, eso de estar pidiendo reclamos, después que ya sucedió todo. Ahora eso no sirve, los reclamos se hacen antes. Hay que tratar de prepararse, asumir con hidalguía porque eso es de caballeros, de hombres”, manifestó el DT uruguayo al programa “Argolla TV”.

“La segunda división no es un mero trámite, así como se ve de afuera, pero creo que si se preocupan y tratan de tomar buenas decisiones pueden hacerlo bien”, agregó.

Ricardo Gareca habló sobre el descenso de Alianza Lima. (Video: América TV)