Gustavo Barros Schelotto rememoró la vez que defendió las divisas de Alianza Lima en 2005. “Lamentablemente había una expectativa grande en la copa libertadores para poder pasar de fase, pero no logramos hacerlo y a partir de ahí el club tenía cuestiones políticas internas, y no nos termina yendo bien en el semestre. A pesar de que en la copa no habíamos progresado, en el torneo veníamos muy bien, incluso venía primero Cienciano y le habíamos ganado 6 a 1 o 6 a 0 de local y ese desequilibrio terminó generando la salida del entrenador, de algunos extranjeros que habíamos ido y no termina siendo un buen semestre para Alianza Lima. ”, develó en charla con UCI Deportes.

Asimismo, no olvidó el cariño de la gente. “La verdad es que tengo un lindo recuerdo a pesar de haber pasado muy poco tiempo por Alianza Lima, pero tengo un lindo recuerdo del país, de su gente. Me ha tocado volver a jugar fundamentalmente por Copa Libertadores con otros equipos y siempre tengo un lindo recuerdo de la gente del Perú en general, del club”, agregó.

“Tengo un gran recuerdo con Pepe, con Jayo. Jayo se acercó al hotel a charla un rato cuando fui con Libertad. Lo he enfrentado yo ya como entrenador, él como arquero al que era el arquero que atajó muchos años en Alianza y también en la selección nacional y muy buen recuerdo tengo de todos ellos”, evocó.

Habló de Ricardo Gareca

“De hecho, no solo fue al mundial, sino que en dos copas américa de las últimas tres, terminó entre los primeros cuatro equipos, la última llegó a la final con Brasil. Realmente es un trabajo extraordinario el de Gareca porque recuperó al futbolista peruano y le volvió a dar nivel y vuelve a estar hoy muchos jugadores de Perú en el fútbol internacional”, detalló.

La admiración y respeto por Gregorio Pérez

“Con Gregorio no sería parcial una opinión porque tengo un gran cariño por él. Él me hizo debutar en primera y también como entrenador empecé a trabajar junto a él la primera experiencia y creo que es un hombre de muchísima experiencia y capacidad que ojalá pueda durar en el tiempo”, sostuvo.

