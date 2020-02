Carlos A. Mannucci estuvo muy cerca de derrotar a Alianza Lima, pero los blanquiazules anotaron el empate sobre el final. Una de las figuras del cuadro trujillano fue el defensa uruguayo Gonzalo Rizzo, quien vivió algunas dificultades en sus inicios en el fútbol.

A los 18, Gonzalo Rizzo jugaba en Rentitas y se dio cuenta que el dinero que entraba a su casa no alcanzaba y buscó un trabajo como ‘reponedor’ en un supermercado.

Cuando tenía un mes trabajando, estaba cerrando caja de noche y de pronto ingresaron delincuentes armados.

“Como yo era el más alto, siempre cerraba la reja. En ese momento, ante ese hecho, estaba más preocupado por las cajeras y mis otros compañeros, que por mí mismo. Porque a veces con los nervios, a las chicas no les abren las cajas. Por suerte quedé apagado (sic), no reaccioné de ninguna manera, porque podría haber pasado cualquier cosa. Me cayó la ficha un rato después cuando llamé a mi madre y le conté: ‘¡¿Qué pasó?! ¿¡Te apuntaron con un arma?! Pero, ¿estás bien?’, me contestó a los gritos”, recordó en una entrevista con el diario Réferi.

Otra anécdota fue cuando ladrones ingresaron al estadio de Rampla Juniors y robaton todo. Gonzalo Rizzo contó que nunca deja nada, pero esa vez dejó sus dos pares de chimpunes al utilero para que lo limpie.

Al conocer lo que pasó, jugadores de la selección de Uruguay como Diego Godín, Luis Suárez, Nicolás Lodeiro y Martín Campaña donaron chimpunes a los jugadores. Sin embargo, ninguno de estos le quedaba, por lo que tuvo que conseguirse otros después.

Gonzalo Rizzo contó que ve videos de Sergio Ramos antes de los partidos, en la concentración y en el bus. “Juega en la élite del fútbol, y hay que aprender todo lo que se pueda”, contó

El defensa uruguayo llegó esta temporada a Carlos A. Mannucci y mostró solidez en el encuentro del fin de semana frente a Alianza Lima.

SIGUE LEYENDO EN El elbocon.pe

▷ Ricardo Gareca de cumpleaños: América de Cali y Vélez Sarsfield envían emotivos saludos al ‘Tigre’ [FOTOS]

▷ Selección peruana | Ricardo Gareca cumple 62 años: revive los 5 mejores momentos del ‘Tigre’ en la ‘Bicolor’ [VIDEOS]

▷ Luis Advíncula denuncia al Rayo Vallecano por pagos ilegales de su salario y LaLiga emite un comunicado [FOTO]

▷ Rebagliati: “Gregorio Pérez está logrando que la ‘U’ se centre solo en sus objetivos, dejando de lado lo que sucede en el exterior” [VIDEO]