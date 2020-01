El defensa uruguayo, Gonzalo Godoy no continuará en Alianza Lima para la temporada 2020 y tras unos días de dejar el club decidió dejar un mensaje en Instagram a los hinchas blanquiazules en donde se refiere a todo lo que vivió en el club de La Victoria.

Gonzalo Godoy no tuvo la regularidad necesaria en el último tramo de la Liga 1 Movistar debido a una lesión. Pese a ello, Pablo Bengeochea siempre lo consideró como una pieza clave en la defensa blanquiazul tras varias actuaciones sobresalientes.

“Bueno qué decir, llegué en 2017 lleno de ilusiones a un equipo al que me dijeron que tenía la maldición y que nadie quería venir!! Incluso jodian con el quino q no sabía lo q era, ja hasta q me di cuenta y sentí esa maldición q era hermosa q es el equipo más grande del Perú y sobre todo q es pueblo!!”, inicia Godoy en un extenso mensaje publicado en su cuenta de Instagram

“Alianza Lima es el Perú”

“Como lo dice la canción alianza lima es el Perú!! Ese año fue inolvidable xq se logró el campeonato q tanto soñamos y nadie lo creía x eso fue tan lindo siempre contra todo!! Fueron 3 años maravillosos donde viví muchas emociones mas buenas q malas,eso es lo importante!! Uno es autocrítico y en los últimos 3 meses no pude estar a mi nivel, de todas maneras me entregué al máximo para estar y terminar de la mejor manera”

Sobre la hinchada de Alianza y el equipo

“Por suerte ustedes tienen memoria y siempre sentí el apoyo,como así también mis compañeros. Siempre crean en el equipo no hagan caso al exterior q esa energía no se transforme en energía negativa!! como dice la canción hinchada y jugadores hasta el final! Por mas q a muchos no les guste!! Miren primero,no repitan!! Creo q Alianza está donde debe estar peleando el campeonato y jugando a nivel internacional!!”

“Si me voy triste por algo, es q en lo único q no pudimos estar a la altura fue a nivel internacional pero eso nos es solo a nosotros sino a todo el Perú, pero este año hay una nueva oportunidad!! Lo lindo es q escuchas q muchos jugadores preguntan y quieren venir al club,cuando antes daban la espalda,esto es con lo q me voy con la sensación que Alianza está en donde debe estar, en la cima salúd!!”

Gonzalo Godoy, un hincha de Alianza más

"Alianza está más allá de un jugador, un dirigente,alianza es corazón así que nada de tristeza ahora a alentar como un hincha más y sobre todo a sufrir como ustedes eso es lo más lindo xq cuando se gana se goza más !! Muchas gracias por los miles de msj imposible contestar a todos,pero los leo solo agradecer al club, dirigentes, funcionarios, jugadores y sobre todo a la hinchada por estos 3 años maravillosos esto no es un adiós sino un hasta la próxima!! #alianzalima #hinchadayjugadores #comandosur #arribaalianza #corazonparaganar #familablanquiazul

Más noticias en El Bocón.pe:

Universitario | Armando Alfageme vía Instagram: “En otras canchas, pero con mi esposa” [FOTO]

Alianza Lima | José Manzaneda y el emotivo mensaje de despedida: “Tanto cariño jamás lo olvidaré” [FOTO]