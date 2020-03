Gonzalo Godoy que milita en el The Strongest de Bolivia dialoga- sobre sus vivencias en tierras altiplánicas - con UCI Deportes. Asimismo cuenta la situación actual de ese país a causa del impacto de propagación del Coronavirus: “Hemos jugado en último partido a puertas cerradas. Tuvimos el lunes y martes días libres y justo salió este decisión de Federación Bolivia y de los agremiados se decidió suspender hasta 31 de marzo o hasta nuevo aviso”.

Asimismo, añade que la unión es importante en estos momentos difíciles y que su familia se encuentra bien: “Uruguay entró en caos, pero mi familia está bien gracias a Dios, están surtidos de productos. Por eso, hay respetar y tratar de no salir de la casa”.

Alianza Lima, Gonzalo Godoy cuenta cómo pasa sus días en cuarentena por el coronavirus en Bolivia

Godoy considera que esta paralización afectará a su equipo pues llevan dos victorias de visita al hilo en el campeonato: “Yo creo que venimos embalados después ganar de visitante, pero el fútbol - a veces - te pega para bien, otras para mal. Es lógico parar por este problema, no es joda”.

Del mismo modo, ‘Gonza’ afirma que su comando técnico le has dejado trabajo de entrenamiento para realizarlo en casa ya que están en cuarentena: “El profe nos ha dado un plan para la casa, nos va evaluar, y vamos a tratar de hacer todo lo que nos diga. Nuestro club no va prestar algunos instrumentos y vamos a juntar con algunos compañeros para entrenar”.

ALIANZA LIMA, SU CASA

El ex Alianza Lima garantiza que los blanquiazules van a salir del mal arranque del torneo apertura, como también le da un mensaje a los hinchas: “No sé si este es el mejor plantel del fútbol peruano, pero cuando ellos se encaminen van a ser los campeones nacionales solo depende ellos. Si quieren van a salir adelante. Y que los hinchas sigan apoyando, pues yo lo viví cuando llegué, soy mi agradecido por eso".

Finalmente, manifiesta su deseo de regresar al fútbol peruano: “Me gustaría regresar, de hecho. Me tocó salir, pero siempre tengo las puertas abiertas, más por el cariño de la gente que hasta ahora me escribe. Y agradecido, si me toca volver”.

