No había cumplido la mayoría de edad cuando Francisco Duclós emprendió su primera aventura en el extranjero. El club que lo acogería por dos años (201-2016) sería el Celta de Vigo B de España.

Si bien, nunca llegó a debutar en el primer equipo, si tuvo la chance de entrenar con el plantel profesional dirigido en ese entonces por Eduardo Berizzo, y compartir sesiones de entrenamientos con grandes futbolistas de la talla de Nolito, John Guidetti, Iago Aspas y Fabian Orellana.

“Disfruté bastante los entrenamientos. Ellos tratan de hablarte mucho y eso ayuda a poder desenvolverte muy bien. Tratan de darte confianza para que te sientas cómodo tanto dentro y fuera del campo”, dijo el futbolista de Alianza Lima a Desde Las Gradas sobre su experiencia en el fútbol español.

Asimismo, Duclós manifestó que tiene muchos deseos de regresar al Celta de Vigo y poder saldar una deuda pendiente. “Siempre lo he pensando y lo sentido. Me gustaría volver al Celta para poder debitar con el primer equipo. No tuve esa chanca y me gustaría cobrarme mi revancha”, agregó.

