Alianza Lima | Federico Rodríguez: "Trato de aprender de Paolo Guerrero, Luis Suárez y Lewandowski"

El nuevo fichaje de Alianza Lima, el uruguayo Federico Rodríguez, llegó al Perú y fue presentado en el cuadro blanquiazul en las instalaciones del club Esther Grande de Bentín.

Federico Rodríguez, nuevo delantero de Alianza Lima, reveló qué jugadores sigue a nivel mundial para mejorar su juego.

"No me identifico con nadie, cada uno tiene una característica distinta. Me gusta mucho los juegos de Luis Suárez, Edinson Cavani, Robert Lewandowski y Paolo Guerrero. Son jugadores muy completos, uno trata de aprender de ellos", dijo en conferencia.

El delantero uruguayo contó sobre su carrera como jugadores profesional y prometió alegrías para los hinchas de Alianza Lima.

"Me fui muy joven de mi país. Maduré de golpe tanto en lo futbolístico como en persona. Uno siempre busca salir al exterior para mejorar. Soy un futbolista más maduro que tiene hambre de gloria", expresó.

