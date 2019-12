Federico Rodríguez, centrodelantero de Alianza Lima, erró lo que pudo ser el 3-0 a favor de los ‘blanquiazules’ en la gran final de la Liga 1 2019 ante Binacional, resultado que necesitaban para forzar el alargue y seguir peleando por el título nacional. El jugador uruguayo habló sobre esta jugada y se mostró bastante afectado por no haber convertido este gol.

“Estoy muy golpeado por la última jugada. Es lo que tiene mi puesto, muchas veces viví momento lindos y otras veces te toca vivir estos momentos malos”, afirmó Federico Rodríguez sobre lo que pudo ser el 3-0 a favor de Alianza Lima para ir al tiempo extra.

Además, Federico Rodríguez explicó cómo fue que ocurrió la jugada e indicó que el balón no le quedó alto. Estas fueron sus declaraciones: “No me queda alta. La pelota agarra un efecto contrario y me queda un poco atrás. No hay excusas, pude haber definido mejor”, afirmó.

“Las críticas son entendibles de parte de algunos. Es parte de esto, de mi posición y de estar en un cuadro grande. Lo tomo con responsabilidad”, añadió Federico Rodríguez.

Federico Rodríguez, quien mantiene contrato con Alianza Lima hasta junio de 2020, viajó rumbo a Uruguay para disfrutar de sus vacaciones. Pasadas las fiestas de fin de año deberá reincorporarse al cuadro ‘blanquiazul’ para iniciar la pretemporada.

También te puede interesar