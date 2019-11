El delantero uruguayo Federico Rodríguez lamentó que Alianza Lima tenga que jugarse el título del Torneo Clausura ante Unión Comercio, equipo que si pierde irá al descenso.

“Los dos, en distintos contextos, tenemos la obligación de ganar. Es una lástima que en el caso de ganar nosotros ellos tengan que descender”, dijo Federico Rodríguez en RPP.

Por otro lado, el delantero de Alianza Lima elogió a los hinchas blanquiazules y señaló que le gustaría quedarse más tiempo en el club.

“Alianza Lima es un equipo muy grande y se nota día a día con el apoyo a los jugadores. En todos lados nos sentimos locales. Mi vínculo con Alianza Lima es hasta la mitad del 2020. Aún no he hablado nada ni tampoco se me han acercado a hablar. Me encantaría quedarme”, comentó.

