La implementación del VAR en la final de la Liga 1 ha generado controversia en cientos de hinchas y seguidores del fútbol. Y para tener una opinión sobre este suceso, EL BOCÓN conversó con Remigio Morales Bermúdez, director encargado del área financiera del Fondo Blanquiazul, quien mostró su inconformidad con la decisión de la Federación Peruana de Fútbol.

¿Se debió implementar el uso del VAR para las finales?

Implementar el VAR en una final me parece una suerte de imprudencia o de falta de sentido de responsabilidad de las instituciones. No había el personal adecuado, las capacitaciones se realizaron una semana antes, no había el número de cámaras para poder tener tomas en los diferentes frentes que son tan importantes y no se siguió con el reglamento. Todo fue demasiado rápido, tanto así que las capacitaciones a los jugadores y a los clubes se han dado en la última semana, donde recién se supo que se iba a implementar el VAR. Estamos en un juego serio donde compiten profesionales. Además, los hinchas merecen un mayor respeto.

¿Considera adecuada la expulsión de Rosell?

No se aplicó el reglamento VAR con Rosell ni en el penal. No se ha cumplido con los requisitos tecnológicos mínimos requeridos. No se vieron algunas jugadas porque no había cámaras suficientes. Carrillo y Haro tal vez han visto la repetición por televisión y no por el VAR. Y el árbitro tenía la cara de piedra. No por ponerse serio y ejecutar tiene más personalidad y hace lo correcto. Rosell además cae encima del tobillo de Leudo por la dinámica del juego y ello es tarjeta amarilla. Hay un reglamento que debe seguirse.

Agustín Lozano señaló que el próximo año se podría implementar el VAR para algunos partidos …

No queda claro para qué partidos. Se debe implementar el VAR, pero correctamente. No van a venir con sorpresas dependiendo de las características del campeonato. Yo no entiendo qué tipo de institucionalidad hay si se aplica para algunos y para otros no.

¿Qué necesita Alianza Lima para ganar este domingo?

Yo creo que la fuerza y la mentalidad la tenemos. Necesitamos tranquilidad, pues las condiciones son favorables . Y si los principales jugadores están en sus días, podemos tentar indudablemente la victoria y los goles necesarios para el alargue.

