Alianza Lima descendió a segunda división y algunas informaciones se vienen revelando tras este mal momento deportivo que vive la institución blanquiazul. En este contexto, el comentarista de Movistar Deportes, Diego Rebagliati reveló un dato que viene desde el mismo vestuario íntimo y lo cual ha causado gran polémico en las redes sociales.

“La semana pasada después de que lo dijimos en el programa, llegaron algunos mensajes de gente de adentro diciendo que era tal cual, al interior de Alianza decían que gane UTC y Alianza Universidad porque nosotros no vamos a ganar (a Sport Huancayo). Te lo dice gente que estaba en el vestuario, en el vestuario lo percibían, lo olían, no veían la forma”, manifestó el también comentarista en GOLPERU.

“Jugadores más pendientes de dónde se iban a ir de vacaciones, de si sus carros iban a estar en Matute, mejor saco mi carro porque no vamos a regresar, pendientes de esas cosas entre otras, porque sabían que ya habían hablado con 8 jugadores de otros equipos para el siguiente año y ellos no iban a seguir. Había una falta de identificación con el problema. Era como decir, el problema es de otros el próximo año, ya no es mío”, agregó.

🎙️ @diegoreba: "Al interior de Alianza decían que gane UTC y Alianza Universidad porque nosotros no vamos a ganar, te lo dice gente que estaba en el vestuario". #AlÁngulo 🥅⚽



Disfrútalo también con Movistar Play ▶️ https://t.co/0QaBBNQcVV pic.twitter.com/BqWK8r6Ix7 — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) December 1, 2020

