Alianza Lima estuvo interesado en Christofer Gonzales para que sea uno de sus fichajes más importantes en la temporada 2020. Sin embargo, desde tienda blanquiazul han descartado por completo que se realice el fichaje de ‘Canchita’, tal y como lo explicó un miembro del club.

En comunicación con Depor, César Torres, quien integra la Comisión de Fútbol de Alianza Lima, aseguró que el cuadro blanquiazul no seguirá peleando por el fichaje de Christofer Gonzales: “En Sporting Cristal nos dijeron que no y se acabó todo. Le damos la vuelta la página y ahora estamos en búsqueda de un ’10′ extranjero. Ya ‘Canchita’ no va”, indicó el dirigente íntimo.

Recordemos que otros nombres que se han especulado que pueden llegar a Alianza Lima son Beto da Silva (quien sufrió una lesión en su último entrenamiento) y el uruguayo Nicolás Queiroz, quien militaba en Emelec de Ecuador y se mostraba como una de las principales alternativas.

Por ahora, Alianza Lima se encuentra realizando la pretemporada en Cieneguilla, donde afrontará duelos amistosos durante la semana ante San Martín y Cantolao, para luego jugar la Noche Blanquiazul el 22 de enero contra Millonarios de Colombia. La Liga 1 2020 arranca el próximo 31 de enero y los dirigidos por Pablo Bengoechea quieren llegar de la mejor manera.

También te puede interesar