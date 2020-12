Daniel Ahmed fue el elegido para intentar salvar a Alianza Lima del descenso, tras la salida de Mario Salas, pero no lo logró. El técnico no pudo hacer que el equipo levante la cabeza y no logró el objetivo de permanecer en la Liga 1.

El periodista de Movistar Deportes, Horacio Zimmenann informó en su cuenta de Twitter que Daniel Ahmed ha sido despedido de Alianza Lima por los malos resultados que tuvo como técnico.

Daniel Ahmed ha sido despedido de Alianza Lima. — Horacio Zimmermann (@Horacon) December 2, 2020

Recordemos que Daniel Ahmed llegó al cuadro íntimo como Jefe de Planeación y Desarrollo Deportivo de Alianza Lima. Sin embargo, ante la salida de Mario Salas, se le fue encargada la tarea de salvar a equipo del descenso, pero no lo consiguió.