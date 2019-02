Alianza Lima: ¿cuándo fichó José Manzaneda por La Serena de Chile?

Alianza Lima se reforzó este 2019 con José Manzaneda, quien jugó el 2018 por Deportivo Municipal. El futbolista acabó su contrato con los 'ediles' a finales de la última temporada, pero los blanquiazules no compraron su pase sino que llegó a préstamo.

Hay un intermediario

Se conoció que cuando José Manzaneda acabó su contrato con Deportivo Municipal, el futbolista fichó por La Serena de Chile, conjunto vinculado a la empresa que lo representa, y luego fue prestado a Alianza Lima por los próximos dos años.

Estas operaciones serían comunes entre representantes y clubes sudamericanos, para así evitar pagar los derechos de formación de los futbolistas.

No puede jugar

José Manzaneda se ha ganado un lugar en el once titular de Miguel Ángel Russo en los amistosos, pero no podrá debutar en el primera fecha de la Liga 1 porque aún no llega su carta pase desde Chile.

