Arley Rodríguez, jugador colombiano de 28 años es nuevo jugador de Alianza Lima. En esta nota te contamos un poco más del exfutbolista de Carlos A. Mannucci de Trujillo.

Lo ganó todo con Atlético Nacional:

Arley Rodríguez es un futbolista formado en Atlético Nacional de Medellín. De hecho, los mejores años de su carrera fueron en dicho club pues ganó dos veces la Copa Colombia (2013 y 2016) y también se llevó la Superliga de Colombia (2016) y un torneo Apertura (2017).

Sí, los mejores años de la carrera de Arley Rodríguez fueron en Atlético Nacional. De hecho también fue campeón de la Copa Libertadores en 2016 tras vencer a Independiente del Valle. Ese mismo año también pudo ganar la Copa Sudamericana pero tras el accidente de Chapecoense le dieron el título a los brasileños.

“Nacional es todo para mi, fue la parte de mi carrera más linda no solo por campeón de América. También ganamos la Supercopa, me permitió jugar un Mundial de Clubes, me permitió vivir un sueño que era ir a los Olímpicos”, contó Arley Rodríguez en setiembre de 2020 a El Bocón.

Es amigo de Franco Armani:

En Atlético Nacional Arley Rodríguez compartió equipo con varios futbolistas conocidos a nivel mundial. Uno de ellos es Franco Armani, arquero de River Plate y la selección argentina.

“La amistad con Franco es muy cercana, un personaje que se ha ganado todo lo que ha tenido a pulso. Desde que debutó en 2010 con Nacional se lo ha buscado. Él sabe que para mí es un ejemplo a seguir. El mejor arquero con el que he podido haber jugado”, comentó Rodríguez sobre Armani en 2020.

Puede jugar de extremo o “9″:

Arley Rodríguez es un tipo rápido y por ello cuando juega por las bandas le va muy bien. Aunque también la puede hacer de centrodelantero. De hecho, en 2020 en Carlos A. Mannucci alternó en ambos puestos.

