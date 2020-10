No aguantó. El periodista Coki Gonzales utilizó su cuenta oficial de Twitter para referirse a Mario Salas luego de rechazarle el saludo al DT de Cantolao, Hernán Lisi tras perder el encuentro de la fecha 17 del Torneo Apertura, Fase 1 de la Liga 1. “No señor Mario Salas, no. En mi país no quiero gente así”, escribió el periodista. Y es que luego de la derrota de Alianza Lima ante Cantolao, el DT ‘blanquiazul’ salió muy molesto del campo de juego porque no le cobraron un gol válido y por ello rechazó el saludo del DT del ‘Delfín’.

No señor Mario Salas no!!!!

En mi país no quiero gente así!!!!! https://t.co/OuFtVZx0UM — Coki Gonzales - Oficial (@CokigonzalesO) October 10, 2020

El ‘Comandante’ recibió ciento de críticas en las redes sociales debido a su accionar. Alianza Lima volvió a perder en el Torneo Apertura y suma 22 puntos en la tabla de la Liga 1 donde está ubicado en el puesto 11.

