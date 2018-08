Las claves de la derrota de Alianza Lima ante UTC

El hincha que se dio cita para ver a su querido Alianza Lima no pudo salir de Matute con una sonrisa. El equipo de Bengoechea careció de ideas, cometió errores garrafales y perdió el partido ante UTC.

La visita tuvo en Donald Millán al mejor jugador y al verdugo, ya que con su gol al minuto 5 le dio el triunfo. El volante colombiano inició la jugada, cedió el balón a su compañero Junior Ponce, quien individualmente se sacó a dos íntimos y mandó el pase al área, donde definió de una gran manera.

1. Factor psicológico

Alianza Lima entró desconcentrado, nervioso y ansioso al partido más importante de esta parte del año. Los íntimos pagaron caro sus errores y en menos de diez minutos ya se encontraban con el marcador abajo. Los recambios en el elenco blanquiazul tampoco sirvieron para variar el marcador y con eso le pusieron fin al sueño de ganar el Apertura.

2. No tuvo quien la meta

Por más que luchó, cabeceó y buscó, el delantero Mauricio Affonso no estuvo preciso ante un José Carvallo que cuando fue exigido se mostró atento. Al uruguayo no le salió nada y no pudo ser el héroe que fue en partidos anteriores, donde, a base de goles y buen juego, ilusionaba con el Apertura al hincha de Alianza Lima.

3. Posesión inútil

Alianza Lima tuvo la posesión de balón, pero careció de ideas para elaborar jugadas colectivas. Se desesperó por encontrar la forma de llegar al gol. UTC, a pesar de sus debilidades, realizó un trabajo táctico que manejó los espacios en los contragolpes. Se apoyó mucho en sus puntas y ahí sacó ventaja para obtener los tres puntos de visita.

4. Mal en defensa

Ante la partida de Miguel Araujo, Alianza Lima no ha encontrado el reemplazante que le dé la solidez defensiva necesaria que todo equipo grande debe tener. Además, carece de laterales que sean seguros y eviten los desbordes de los extremos en el área. Bengoechea debe trabajar en eso de cara al Torneo Clausura.

5. Errores arbitrales

La juez de línea Vera Yupanqui le anuló un gol en una posición licita a Gonzalo Godoy en los últimos minutos, pues según ella estaba en offside. Uno ve la repetición y el defensa uruguayo se encontraba en posición válida. El otro error garrafal fue el tanto que Mauricio Affonso anotó, pero el árbitro José Martínez no miró que estaba en línea. Hay que estar más concentrados.

