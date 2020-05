Una de las novelas más largas del mercado de fichajes en la Liga 1 tuvo como protagonistas a Christofer Gonzales y Alianza Lima. Se hablo mucho de un gran interés del cuadro blanquiazul por el volante de Sporting Cristal, quien finalmente terminó quedándose en La Florida.

Tras varios meses, ‘Canchita’ reveló que estuvo muy cerca de llegar a Matute, y que incluso mantuvo charlas con el ex entrenador íntimo, Pabo Bengoechea.

“A inicios de año llegó una propuesta de Alianza (a Sporting Cristal). Estuvimos hablando con la dirigencia y al final decidieron no vender mi pase. Hubo un acercamiento. Había hablado con el profesor Pablo Bengoechea, así que agradecerle a él y a la directiva por haberse fijado en mí, pero en Sporting Cristal no me dieron esa posibilidad”, afirmó a Gol Perú.

Gonzáles también manifestó que esta no era la primera vez que tuvo un oferta desde Matute. Tras su paso por Colo Colo de Chile también le llegó una oferta de Alianza Lima.

“Cuando regresé de Chile tuve la posibilidad de poder ir a Garcilaso y Alianza, pero al final me decidí por Sport Rosario. No lo tomé como un retroceso, pero sí como un nuevo renacer”, agregó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Chalaca de Joazinho Arroé a Municipal elegida como el mejor gol del Apertura [VIDEO]

Alianza Lima | Administradora del club sobre el reinicio de la Liga 1: “Lo ideal es que sea en Lima”

Alexi Gómez es denunciado por agresión física y psicológica en medio del Estado de Emergencia

Alianza Lima sobre la llegada de Mario Salas: “Así cierren las fronteras hasta el año 3000, él vendrá en junio o julio”

VIDEO RECOMENDADO

7 aplicaciones para relajarse y conservar la calma en tiempos de crisis