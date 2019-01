César Cueto sobre Miguel Ángel Russo: "Lo importante es que marque la diferencia"

Si existe un persona que representa lo que es ser de Alianza Lima, ese es el 'Poeta de la Zurda', César Cueto. Calidad, gambeta, pase, gol y quimba son solo algunas de las características que marcaron a Cueto como una de las leyendas vivas del equipo victoriano.

Pese a que está alejado un poco del fútbol, EL BOCÓN se comunicó con él para saber qué puede decir acerca de este nuevo equipo de Alianza Lima que se está formando de la mano del argentino Miguel Ángel Russo, de los nuevos jugadores y, no menos importante, de lo que fue la era Pablo Bengoechea.

[Entrevista por Renzo Bravo de Rueda]

¿Cree que Russo le podrá devolver el juego característico de Alianza Lima?

- Yo no sé si le podrá devolver el juego o no. Lo importante es que marque la diferencia, que pueda tener un equipo creativo, rápido.

Están Manzaneda y Arroé, ambos de buen pie, ¿cree que son ideales para el club?

- Sí, son jugadores de buen pie. Pero, en líneas generales, hay que agregarle habilidad; tiene que haber jugadores pícaros para jugar. Tienen que jugar en pared.

¿Lo más importante también será el funcionamiento?

- Por supuesto. El técnico que esté tiene que plasmar cuál va a ser la forma en la que jugará el equipo. Ojo, comienza desde cero, con jugadores que aún no conoce.

¿Le gustaba cómo jugaba el alianza de Bengoechea?

- No quiero hacer ninguna comparación de nada. Pero para mí, en línea particular, me agrada la habilidad, el talento, velocidad y el ataque. No es que lo otro esté mal. No quiero comparar en nada. Cada uno tiene su estilo.

¿Le ilusiona este Alianza Lima versión 2019?

- No puedo decir para mañana qué pasará. Pero siempre estoy con la misma ilusión de hacer una buena campaña.