Días felices. Carlos Beltrán le sonríe a la vida. Atrás quedaron los partidos en que pasaba más tiempo sentado en el banco de suplentes que jugando. La alegría se apoderó de vida del ‘Che’ no solo se da en el plano deportivo, también en el personal, ya que en unos meses llegará Thiago, su segundo hijo.

“Este año ha sido de los más complicados que me ha tocado vivir, los primeros cinco meses en los que estuve sin jugar, creo en ese tiempo perdí la confianza, porque no tenía continuidad. Gracias a Dios después he podido recuperarla y eso ha sido en parte por la llegada del ‘profe’ Bengoechea, quien me ha ayudado mucho, sobre todo en el tema de las expulsiones”, señaló el volante.

“Lo que estoy viviendo en Alianza Lima es algo que no vivía desde hace tiempo, en casi todos los clubes que estuve siempre me fui en noviembre para Argentina, pero ahora prefiero quedarme acá hasta que termine el campeonato, para irme feliz y con la copa”, indicó.

Objetivo celeste

Beltrán ya ha dejado atrás toda la emoción vivida en Moyobamba para concentrarse en el cuadro rimense. “Cristal es un equipo que juega muy bien, tiene jugadores rápidos y habilidosos que se conocen, nosotros vamos enfocarnos en ellos, hacer lo que el ‘profe’ nos pide, ajustar unas cuantas cosas, sobre todo en el juego aéreo y esperemos que todo nos salga como queremos”, aseguró.

Además, le dejó una mensaje a los hinchas que coparán Matute el domingo. “Nosotros vamos a dejar la vida en estas dos semifinales, en las que esperemos que todo salga a favor nuestro. Yo he visto pocos equipos en los que la barra cante durante todo el tiempo y eso te da fuerza para que sigas adelante. Ellos nos han ayudado mucho y el domingo no será la excepción”, sentenció.