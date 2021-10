Alianza Lima cayó 3-1 ante Sporting Cristal por la penúltima fecha de la Fase 2, en un encuentro que tomó como ensayo general antes de enfrentar al cuadro rimense en la final de la Liga 1. El resultado no dejó nada conforme a Carlos Bustos, DT de los ´íntimos’, quien lamentó la reacción tardía de su equipo.

“Duele perder. Cristal ganó muy bien el partido, pero sobre todo porque regalamos un tiempo”, dijo el estratega argentino en diálogo con Gol Perú antes de abandonar el Estadio Nacional.

“La intensidad en el primer tiempo no me gustó, no se pueden jugar estos partidos así. Seguramente será un aprendizaje. Nos costaba recuperar el balón. El segundo tiempo fue diferente, a pesar de que hicieron otro gol”, agregó Bustos en su análisis del partido.

“No podemos esperar qué sucede para actuar después. No necesitamos un termómetro. Necesitamos estar conscientes de que se enfrentan los dos mejores equipos del año y hay que hacerlo con mucha intensidad”, enfatizó.

El entrenador del conjunto victoriano también dio por descartado a Jefferson Farfán para el último duelo por la Fase 2, ante Cienciano.

“Farfán va a estar, si es convocado, para las Eliminatorias y las finales. Esos son los partidos que restan para él. No creo que sea conveniente que dispute el partido ante Cienciano. Creo que hay muchos jugadores con tarjetas amarillas y tenemos que pensar bien el equipo ante Cienciano”, sentenció el extécnico de San Martín.