Alianza Lima no desaprovechará la oportunidad que tiene para reforzarse con un jugador de nacionalidad extranjera de cara a lo que resta de temporada, señaló este lunes Carlos Bustos, entrenador del conjunto victoriano.

Jefferson Farfán se alejará un tiempo de las canchas por lesión y será una gran baja, lamentó el técnico argentino. Sin embargo, aclaró que la demora del regreso de la ‘Foquita’ no condiciona la llegada de un nuevo elemento a su equipo.

“Ojalá podamos contar con él (Farfán) para la Fase 2, él está esperando indicaciones de los médicos y estudios, pero nosotros esperamos contar con él. Más allá de eso igual vamos a traer un extranjero”, indicó Bustos en diálogo con radio Ovación.

“No me gustaría traer un extranjero más y que sea alternativa porque alguien no está. Extranjero que viene tiene que hacer la diferencia y que sume a lo que ya tenemos. El extranjero va a venir sí o sí”, aseguró.

El objetivo es que el próximo ‘jale’ tenga cualidades para convertirse rápidamente en referente, opinó Bustos, quien por ahora cuenta con Jonathan Lacerda, Hernán Barcos, Pablo Míguez y Arley Rodríguez como futbolistas no nacidos en Perú.

“Cuando conformamos este plantel una de las características principales que buscábamos era que los mayores fueran líderes positivos. En ese sentido tenemos la tranquilidad de que los jugadores han cumplido esa parte, es clave tener buenas voces, buenos mensajes”, detalló el DT.

El elegido para ocupar la última plaza de extranjero del cuadro victoriano sería Diego Buonanotte, que ha sido pretendido en el pasado por los ‘íntimos’ y ahora suena con más fuerza. En La Victoria también estarían evaluando la contratación de un mediocampista uruguayo como plan B.