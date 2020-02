Alianza Lima vive momentos dulces porque sus arcas, aunque con algunas deudas, están llenas y desbordadas. Por eso, el club de La Victoria se ha podido dar el lujo de hacer contrataciones rimbombantes, como Carlos Ascues, Alberto Rodríguez, Beto da Silva, entre otros.

Alianza Lima | Bengoechea quiere que los íntimos sean como River Plate, Boca Juniors o Palmeiras

Y aunque el estratega Pablo Bengoechea no quiso alabar su plantel al decir “no tenemos ni mucho plantilla, ni poca”, lo cierto es que los íntimos son los nuevos millonarios del fútbol peruano. En ese sentido, el ‘Profesor’, quien comentó que en el 2017 no podían costear una cancha para entrenar, adelantó que la institución tiene que volar alto y estar a la altura de los equipos más grandes de Sudamérica.

Alianza Lima | Bengoechea se refiere a posible regreso de Wilmer Aguirre: “Sé que quiere volver, ojalá pueda cumplirlo algún día” [VIDEO]

“Hay muchos equipos en Sudamérica que están todavía por encima de nosotros. A eso hay que apuntar. Hay que apuntar a ser un River, Boca, Palmeiras, Internacional, tener sueldos millonarios, también para formar a futbolistas. Para que ese jugador de 15 años pueda descansar bien, entrenar bien, etc”, destacó el entrenador en la conferencia de prensa previa al viaje a Trujilllo, donde se enfrentarán mañana a Carlos A. Mannucci por la Liga 1.

Beto pasa por cuatro exámenes de rigor

Todavía no sale la foto oficial de Beto da Silva firmando por Alianza Lima, y eso ha generado cierta incertidumbre entre los hinchas blanquiazules.

Sin embargo, no hay de qué preocuparse, ya que ‘Betoto’ siguió ayer pasando exámenes médicos(cuatro en total), ya que el club quiere que todo esté listo con el atacante, pero su llegada a Matute no corre peligro. El técnico Pablo Bengoechea confirmó que su jugador obsesión iniciará su historia con Alianza Lima este lunes. “La otra semana ya se presenta a los entrenamientos”, dijo.

