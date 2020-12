Lo contó un año después. Ronald ‘Banana’ Ruiz logró quedarse en Primera División luego de que Carlos Stein salvara la categoría el último fin de semana empatando ante UTC. El portero señaló que el equipo logró su objetivo y también recordó un episodio del 2019 (cuando pertenecía a Unión Comercio) y Aldair Salazar con Carlos Beltrán lo ofendieron diciéndole que juegue en Segunda División.

“Es algo desleal para mí que me hayan gritado ‘anda juega Segunda’. Escupieron al cielo y el fútbol da vueltas. Los que nos dijeron que vayamos a jugar Segunda y nos ofendieron fueron Aldair Salazar y Carlos Beltrán en su momento. Ahora este año creo que Sport Huancayo sí los respetaron a ellos”, contó el ‘Banana’ en diálogo con RPP Noticias.

Asimismo, el portero señaló que Carlos Stein no les debe dinero y están al día en todo: “Nosotros estamos al día, no nos dejaron de pagar. Ya nos pagaron noviembre al día. Se demoraban dos o cuatro días, pero pagaron todo. No tuvimos ningún problemas (...) Los dirigentes nos dijeron que revisemos las cuentas, cada uno revisó la AFP. La CTS nos la pagarán mañana. En esa parte creo que los dirigentes han cumplido y eso es bueno”, culminó.

