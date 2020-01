Alianza Lima viene realizando la pretemporada en Cieneguilla. Allí, Jean Deza y Alexi Gómez, recientes incorporaciones del cuadro blanquiazul pensando en la Liga 1 y la Copa Libertadores 2020, comparten habitación y viven en medio de un gran ambiente.

Esta vez, Alexi Gómez decidió realizar una transmisión en vivo vía Instagram donde vaciló a Jean Deza: “El loco está tirando mucho chocolate. Dice que es Neymar, yo le digo que es No hay mar, No hay Mar Juan Roberto, para que le digan JR”, dice la ‘Hiena’, generando las risas del volante con quien ahora comparte habitación.

En la primera conferencia de prensa de Alianza Lima, Jean Deza habló sobre su llegada al cuadro blanquiazul y agradeció por la oportunidad de haber vuelto: “Estoy sorprendido, ha cambiado en todo aspecto. Con el tema de Alexi, lo conozco desde pequeño, los dos queríamos estar en Alianza Lima. La pretemporada está dura, los dos sabemos las condiciones que tenemos”, indicó el atacante sobre su relación con la ‘Hiena’.

“Un torneo internacional a todo jugador le gusta jugar. Primero pienso en hacer bien las cosas con Alianza, ganarme un lugar en el once. Haciendo bien las cosas puedo pensar en la selección, no lo descarto, me gustaría volver y es algo que me ilusiona”, añadió Jean Deza sobre su llegada a Alianza Lima.

