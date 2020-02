La relación entre Alexi Gómez y Pedro Troglio es de las más paternales que hemos visto en el fútbol peruano en los últimos años. Desde su época en Universitario de Deportes, se estableció un fuerte lazo entre el jugador (hoy en Alianza Lima) y el técnico argentino (hoy en Olimpia de Honduras).

En entrevista con Gol Perú, Alexi Gómez habló sobre el argentino: “(Siento) Un cariño importante por todo. Es una persona que marcó mucho en mi vida, en lo futbolístico y como persona. Siempre agradecido con el gran Pedro”, expresó el jugador de Alianza Lima.

Además, habló sobre la posición en la que se desempeñaba en el campo de juego: “Él me hizo jugar de 10, jugaban Figuera y Páucar y yo jugaba libre. En Gimnasia también me hacía jugar así, a veces me sentía medio desorbitado. Me gusta venir de atrás, me siento más cómodo"

De otro lado, Alexi Gómez se negó a hablar sobre los temas de indisciplina, precisamente sobre los casos de Jean Deza y Carlos Ascues, quienes han sido ampayados en dos oportunidades por las cámaras de Magaly TV: La Firme, la primera en el mes de enero y la segunda ocasión en el mes de febrero.

