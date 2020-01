Alianza Lima | Alexi Gómez reveló el primer pedido que le hizo Bengoechea tras su fichaje

Alexi Gómez es uno de los fichajes que causó más polémica tras firmar por Alianza Lima, la ‘Hiena’ tiene como misión ganarse un lugar dentro del equipo comandado por Pablo Bengoechea con buenas actuaciones. Por lo pronto el zurdo reveló qué fue lo primero que le pidió el ‘Profesor’ tras firmar con los victorianos.

‘Básicamente me pidió que me ponga a punto rápido porque el año pasado jugué poco y nada, que esté tranquilo, que me preocupe por integrarme rápido a mis compañeros. Quiero integrarme al cien por ciento con mis compañeros y así poder aportar el máximo a este club’, aseguró Gómez en una entrevista para Alianza Lima Noticias.

Gómez se mostró contento de poder llegara Alianza Lima, el jugador sabe que la tarea de hacer una buena Copa Libertadores está pendiente para los equipos peruanos desde hace años, pero confía en lograrlo con los íntimos esta temporada.

‘Dentro de todo lo que me ha pasado siento que es un paso muy importante en mi carrera, estoy agradecido con el hincha, no soy de prometer nada, pero que se queden tranquilos, que este será un buen año’, agregó el fichaje de Alianza Lima.

